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Harga Emas Antam Hari Ini 16 November Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya

Harga Emas Antam Hari Ini 16 November Naik Lagi, Cek Daftar Terbarunya
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Harga emas Antam hari ini Senin 16 November 2026. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 16 November 2026 mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Senin (16/11), pukul 09.10 WIB, harga emas Antam naik Rp5.000.

Semula harga emas Antam Rp2.517.000, kini menjadi Rp2.522.000 per gram.

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Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke angka  Rp2.298.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Harga emas Antam hari ini Senin 16 November 2026 mengalami kenaikan lagi. Cek daftar terbaru harga emas Antam hari ini.

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