Harga Emas Antam Hari Ini 16 September Melonjak, Berikut Daftarnya

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Selasa 16 September 2025.

Dikutip dari laman Logam Mulia, Selasa (16/9), harga emas Antam melonjak.

Harga emas Antam mengalami lonjakan Rp 12 ribu per gram.

Awalnya, harga emas Antam Rp 2.093.000, dan kini menjadi Rp 2.105.000 per gram.

Tidak hanya itu, harga jual kembali (buyback) turut naik dengan angka serupa menjadi Rp 1.952.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.