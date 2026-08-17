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Harga Emas Antam Hari Ini 17 Agustus, Naik

Harga Emas Antam Hari Ini 17 Agustus, Naik
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Harga emas Antam hari ini Senin 17 Agustus 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 17 Agustus 2026 naik.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Senin (17/8), pukul  09.40 WIB, menunjukkan harga emas Antam naik Rp 2 ribu.

Semula harga emas Antam ialah Rp 2.675.000, dan kini naik menjadi Rp 2.677.000 dari semula 2.675.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga naik ke angka Rp 2.530.000 per gram.

Harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Harga emas Antam hari ini Senin 17 Agustus 2026 naik. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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