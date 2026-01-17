menu
Harga Emas Antam Hari Ini 17 Januari Turun Lagi, Lumayan
Harga emas Antam hari ini Sabtu 17 Januari 2026 mengalami penurunan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 17 Januari 2026 turun lagi.

Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam hari ini kembali mengalami penurunan dengan angka serupa seperti kemarin, yakni Rp6.000 dari semula Rp2.669.000 menjadi Rp2.663.000 per gram.

Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut turun ke angka Rp2.509.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

- Harga emas 0,5 gram: Rp1.381.500.

Berikut daftar harga emas Antam hari ini Sabtu 17 Januari 2026 yang turun seperti kemarin.

