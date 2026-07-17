Harga Emas Antam Hari Ini 17 Juli 2026 Turun Lagi, Cek Daftar Terbarunya

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 17 Juli 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Jumat (17/7), pukul 09.16 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami penurunan Rp 27.000.

Semula harga emas Antam iala Rp 2.633.000, dan kini menjadi Rp 2.606.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) emas Antam turut turun menjadi Rp 2.333.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.