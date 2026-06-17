Harga Emas Antam Hari Ini 17 Juni Naik, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 17 Juni 2026 naik. Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Rabu (17/6), pukul 09.06 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 4 ribu.

Semula, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.729.000, lalu kini naik menjadi Rp Rp 2.733.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.514.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.416.500.

- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.733.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.406.000.