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Harga Emas Antam Hari Ini 17 Juni Naik, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 17 Juni Naik, Jadi Sebegini Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Rabu 17 Juni 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 17 Juni 2026 naik. Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Rabu (17/6), pukul 09.06 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 4 ribu.

Semula, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.729.000, lalu kini naik menjadi Rp Rp 2.733.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp 2.514.000 per gram.

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Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.416.500.

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- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.733.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.406.000.

Harga emas Antam hari ini naik. Beriku daftar lengkap harga emas Antam hari ini di laman Logam Mulia.

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