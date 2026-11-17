jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Selasa 17 November 2026.

Laman Logam Mulia dikutip di Jakarta, Selasa (17/11), pukul 09.26 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp7 ribu.

Semula harga emas Antam berada di posisi Rp 2.522.000 per gram. Kini, harga emas Antam turun menjadi Rp2.515.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp2.278.000 per gram.

Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.