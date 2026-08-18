Harga Emas Antam Hari Ini 18 Agustus 2026, Naik Lagi
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 18 Agustus 2026 mengalami kenaikan.
Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (18/8), pukul 08.49 WIB, harga emas Antam naik Rp 18 ribu.
Semula harga emas Antam ialah Rp 2.677.000 per gram. Kemudian, naik Rp 18 ribu menjadi Rp 2.695.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.555.000 per gram.
Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Harga emas Antam hari ini Selasa 18 Agustus 2026 naik lagi, jadi sebegini per gram.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 17 Agustus, Naik Semua
- Harga Emas Antam Hari Ini 17 Agustus, Naik
- Galeri 24 Hadirkan Promo Khusus di Momen HUT Kemerdekaan RI
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 14 Agustus 2026, Turun Semua
- Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Naik
- Harga Emas Antam Hari Ini 13 Agustus Naik Lagi, Jadi Sebegini Per Gram