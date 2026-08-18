Harga Emas Antam Hari Ini 18 Agustus 2026, Naik Lagi

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 18 Agustus 2026 mengalami kenaikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (18/8), pukul 08.49 WIB, harga emas Antam naik Rp 18 ribu.

Semula harga emas Antam ialah Rp 2.677.000 per gram. Kemudian, naik Rp 18 ribu menjadi Rp 2.695.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.555.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.