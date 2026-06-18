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Harga Emas Antam Hari Ini 18 Juni 2026 Anjlok

Harga Emas Antam Hari Ini 18 Juni 2026 Anjlok
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Update harga emas Antam hari ini Kamis 18 Juni 2026. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 18 Juni 2026 anjlok.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (18/6), pukul 09.04 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 30 ribu.

Semula, harga emas Antam Rp 2.733.000 per gram, kini menjadi Rp 2.703 per gramnya.

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Harga beli kembali (buyback) emas Antam juga turun menjadi Rp 2.475.000 per gram.

‎Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru: 

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‎‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.401.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.703.000.

Harga emas Antam hari ini Kamis 18 Juni 2026 anjlok. Cek daftar harga emas hari ini.

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