Harga Emas Antam Hari Ini 18 Oktober Merosot, Jadi Sebegini Per Gram

Arsip foto - Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Antam Setiabudi One, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Berdasarkan situs Logam Mulia Antam pada Rabu (15/10), harga emas Antam naik sebesar Rp23.000 per gram dari Rp2.360.000 per gram menjadi Rp2.383.000 per gram dan kenaikan harga tersebut menjadi rekor harga tertinggi sepanjang masa (all time high/ATH). ANTARA FOTO/Reno Esnir/sgd/tom.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025, merosot.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (18/10), harga emas Antam anjlok Rp 57.000 dari semula Rp 2.485.000 menjadi Rp 2.428.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) juga merosot ke angka Rp 2.277.000 per gram. Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.264.000.

Harga emas Antam hari ini, Sabtu 18 Oktober 2025 merosot, jadi sebegini per gram.

