Harga Emas Antam Hari Ini 18 September Turun, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 18 September 2025 turun.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis (18/9), harga emas Antam mengalami penurunan Rp 17.000 dari semula Rp 2.115.000 menjadi Rp 2.098.000 per gram.
Sementara, harga jual kembali atau buyback menjadi Rp 1.945.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.099.000.
