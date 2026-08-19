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Harga Emas Antam Hari Ini 19 Agustus Anjlok, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 19 Agustus Anjlok, Jadi Sebegini Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Rabu 19 Agustus 2026 anjlok. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 19 Agustus 2026 anjlok.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (19/8), pukul 08.54 WIB, menunjukkan harga emas Antam yang turun Rp50.000 ke angka Rp 2.645.000 per gram. Semula, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.695.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) juga merosot ke angka Rp 2.505.000 per gram. Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

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Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen. 

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

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Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.372.500.

Harga emas Antam hari ini Rabu 19 Agustus 2026 anjlok lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

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