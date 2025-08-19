menu
Harga Emas Antam Hari Ini 19 Agustus: Naik Tipis
Harga emas Antam dilaporkan mengalami kenaikan hari ini Selasa 19 Agustus 2025. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini, Selasa 19 Agustus 2025, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia.

Harga emas Antam hari ini tercatat mengalami kenaikan tipis. Dikutip dari laman Logam Mulia, Selasa (19/8), harga emas Antam naik Rp 3.000 menjadi Rp 1.897.000 dari semula Rp 1.894.000 per gram.

Sementara, harga jual kembali (buyback) berada di angka Rp 1.743.000 per gram.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 998.500.

‎- Harga emas 1 gram: Rp 1.897.000.

‎- Harga emas 2 gram: Rp 3.734.000.

‎- Harga emas 3 gram: Rp 5.576.000.

