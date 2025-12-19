Harga Emas Antam Hari Ini 19 Desember Turun, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 19 Desember 2025 mengalami penurunan.

Laman Logam Mulia yang dipantau Jumat (19/12) mencatat harga emas Antam turun Rp 4.000 dari awalnya Rp 2.487.000 menjadi Rp 2.483.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) turut turun menjadi Rp 2.342.000 dari awalnya Rp 2.346.000 per gram.

‎‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.291.500.