Harga Emas Antam Hari Ini 19 Januari Makin Ngeri

jpnn.com - JAKARTA – Harga emas Antam hari ini Senin 19 Januari 2026 mengalami kenaikan signifikan.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (19/1), harga emas Antam hari ini mengalami kenaikan tajam dari semula Rp2.663.000 menjadi Rp2.703.000 per gram atau naik Rp40.000.

Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp2.545.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.401.500.