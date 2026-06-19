Harga Emas Antam Hari Ini 19 Juni Turun Lagi, Cek Daftar Terbarunya
Jumat, 19 Juni 2026 – 10:52 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 19 Juni 2026 turun lagi.
Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Jumat (19/6), pukul 09.03 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 30 ribu.
Semula, harga emas Antam yang berada di angka Rp 2.703.000, kini menjadi Rp 2.673.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) turut turun ke Rp 2.408.000 per gram. Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.386.500
- Harga emas 1 gram: Rp 2.673.000
- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.286.000
Harga emas Antam hari ini Jumat 19 Juni 2026 turun. Berikut daftar harga emas Antam terbaru hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
BERITA TERKAIT
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 18 Juni, Turun Semua
- Harga Emas Antam Hari Ini 18 Juni 2026 Anjlok
- Harga Emas Antam Hari Ini 17 Juni Naik, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Rabu Pagi Belum Bergerak
- Harga Emas Antam Hari Ini 16 Juni Stabil, Cek Perinciannya
- Harga Emas Antam Hari Ini Masih Bertahan, Cek Daftarnya di Sini