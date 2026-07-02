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Harga Emas Antam Hari Ini 2 Juli Naik, Cek Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini 2 Juli Naik, Cek Daftarnya
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Harga emas Antam hari ini Kamis 2 Juli 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 2 Juli 2026 naik lagi.

Laman Logam Mulia, Jakarta, Kamis (2/7), pukul 08.49 WIB, menunjukkan harga emas Antam terbaru mengalami kenaikan Rp 15 ribu, dari semua Rp 2.625.000 menjadi Rp 2.640.000 per gram.

Harga beli kembali atau buyback emas Antam juga turut naik menjadi Rp 2.345.000 per gram.

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Ya, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.370.000.

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‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.640.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.220.000.

Harga emas Antam hari ini Rabu 2 Juli 2026 naik lagi. Berikut daftar harga logam mulia Antam hari ini.

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