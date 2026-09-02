Harga Emas Antam Hari Ini 2 September Anjlok, Jadi Sebegini Per Gram
Rabu, 02 September 2026 – 09:37 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 2 September 2026 anjlok.
Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta,
Rabu (2/9), pukul 08.52 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun
Rp 40.000 ke angka Rp 2.624.000 dari semula Rp 2.664.000 per gram.
Adapun harga beli kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.477.000 per gram.
Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Harga emas Antam hari ini Rabu 2 September 2026 anjlok. Berikut daftar harga emas hari ini.
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