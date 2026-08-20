Harga Emas Antam Hari Ini 20 Agustus Meroket, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 20 Agustus 2026 meroket.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (20/8), pukul 08.55 WIB, menunjukkan harga emas Antam mengalami kenaikan R p80.000 ke angka Rp 2.725.000 per gram. Semula harga emas Antam Rp2.645.000 per gram. Adapun harga beli kembali (buyback) juga meroket ke angka Rp 2.585.000 per gram. Namun demikian harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.412.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.725.000.