Harga Emas Antam Hari Ini 20 April 2026 Anjlok, Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Senin 20 April 2026 anjlok.
Laman Logam Mulia, Jakarta, Senin (20/4), pukul 09.34 WIB, harga emas Antam turun Rp 44 ribu.
Semula harga emas Antam Rp 2.884.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.840.000 per gramnya.
Adapun harga beli kembali (buyback) juga anjlok, yakni menjadi Rp 2.640.000 per gram.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.
Harga emas Antam hari ini anjlok lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini Senin 20 April 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
