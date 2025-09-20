Harga Emas Antam Hari Ini 20 September, Tembus Rp 2,122 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 20 September 2025, melonjak.
Dipantau dari laman Logam Mulia, harga emas Antam mengalami lonjakan Rp 32 ribu, dari semula Rp 2.090.000 menjadi Rp 2.122.000 per gram.
Harga jual kembali buyback menjadi Rp 1.969.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.111.000.
Harga emas Antam hari ini, Jumat 20 September 2025, menembus Rp 2,122 juta per gram.
