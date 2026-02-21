Harga Emas Antam Hari Ini 21 Februari 2026 Meroket
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 21 Februari 2026 meroket.
Dikutip dari laman Logam Mulia di Jakarta, Sabtu (21/2), pukul 08.50 WIB, harga emas mengalami lonjakan Rp 68.000 dari semula Rp 2.944.000 menjadi Rp 3.012.000 per gram.
Adapun harga jual kembali (buyback) emas Antam kini meroket menjadi Rp 2.793.000 per gram.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
