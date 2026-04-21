Harga Emas Antam Hari Ini 21 April Meroket

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 21 Maret 2026 meroket.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jakarta, Selasa (21/4), pukul 09.00 WIB, harga emas Antam naik Rp 40 ribu.

Semula harga emas Antam Rp 2.840.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.880.000 per gramnya.

Baca Juga: 4 Platform Investasi Emas Online Terbaik 2026

Harga beli kembali (buyback) turut mengalami kenaikan menjadi Rp 2.690.000, dari sebelumnya Rp 2.640.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Baca Juga: Membangun Jembatan Emas Santri Saintis sebagai Poros Peradaban Dunia

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga beli kembali.