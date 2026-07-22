Harga Emas Antam Hari Ini 22 Juli: Rp 2,635 Juta Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 22 Juli 2026 pukul 09.04 WIB berada di angka Rp 2.635.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia.

Harga beli kembali atau buyback emas Antam berada di angka Rp 2.386.000 per gram. Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

Adapun PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.367.500.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.635.000.