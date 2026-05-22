Harga Emas Antam Hari Ini 22 Mei Turun, Jadi Sebegini Per Gram
Jumat, 22 Mei 2026 – 10:05 WIB
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antan hari ini Jumat 22 Mei 2026 turun lagi.
Laman Logam Mulia, di Jakarta, Jumat pukul 09.20 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp12.000.
Semula harga emas Antam Rp 2.800.000, kini menjadi Rp 2.788.000 per gram.
Adapun harga beli kembali (buyback) emas Antam, juga turun menjadi Rp 2.592.000 per gram.
Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.444.000.
- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.788.000.
Harga emas Antam hari ini Jumat 22 Mei 2026 mengalami penurunan. Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini.
