Harga Emas Antam Hari Ini 22 Oktober Turun Lagi, Cek Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 22 Oktober turun.
Berdasar data yang dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Kamis (22/10), pukul 09.19 WIB, harga emas Antam mengalami penurunan Rp4 ribu.
Awalnya, harga emas Antam berada di posisi Rp2.554.000 per gram, dan kini turun menjadi Rp2.550.000.
Harga beli kembali (buyback) turut turun ke angka Rp2.365.000 per gram.
Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback emas batangan Antam dengan nilai di atas Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 itu akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Harga emas Antam hari ini Kamis 22 Oktober 2026 turun lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.
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