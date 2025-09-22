Harga Emas Antam Hari Ini 22 September Naik Tipis, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Senin 22 September 2025, naik tipis.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (22/9), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 1.000 dari semula Rp 2.122.000 menjadi Rp 2.123.000 per gram.
Adapun harga jual kembali (buyback) menjadi Rp 1.970.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.111.500.
