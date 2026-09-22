Harga Emas Antam Hari Ini 22 September Turun Tipis, 1 Gram Jadi Rp 2,627 Juta
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 22 September 2026 turun tipis.
Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Selasa (22/9), pukul 08.49 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp 1.000 ke angka Rp2.627.000 dari semula 2.628.000 per gram. Sementara itu, harga beli kembali (buyback) emas batangan Antam juga turun ke angka Rp 2.462.000 per gram.
Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.363.500.
Harga emas Antam hari ini Selasa 22 September 2026 turun tipis, jadi Rp2,627 juta per gram.
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