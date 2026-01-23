Harga Emas Antam Hari Ini 23 Januari Membubung Tinggi, wow Banget
jpnn.com - JAKARTA – Harga emas Antam hari ini Jumat 23 Januari 2026 mengalami kenaikan yang lumayan tinggi.
Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, harga emas Antam hari ini mengalami lonjakan drastis Rp90.000 dari semula Rp2.790.000 menjadi Rp2.880.000 per gram.
Begitu pula harga jual kembali (buyback) turut meroket ke angka Rp2.715.000 dari awalnya Rp2.635.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.490.000.
Berikut daftar harga emas Antam hari ini Jumat 23 Januari 2026 yang melambung tinggi.
