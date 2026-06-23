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Harga Emas Antam Hari Ini 23 Juni Naik, Jadi Sebegini Per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini 23 Juni Naik, Jadi Sebegini Per Gram
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Harga emas Antam hari ini Selasa 23 Juni 2026. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 23 Juni 2026 naik.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Selasa (23/6), pukul 09.17 WIB menunjukkan harga emas Antam naik Rp 5 ribu.

Semula, harga emas Antam berada di posisi Rp 2.668.000 dan kini menjadi Rp 2.673.000 per gram.

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Harga beli kembali (buyback) turut naik menjadi Rp 2.408.000 per gram.

Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Seusai PMK Nomor 34/PMK.10/2017, transaksi harga jual dikenakan potongan pajak semua jenis emas, mulai gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

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Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.

Adapun PPh 22 untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ialah 1,5 persen dan  non-NPWP 3 persen.

Harga emas Antam hari ini Selasa 23 Juni 2026 naik tipis, jadi sebegini per gram. Cek daftar harga emas hari ini.

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