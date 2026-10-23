Harga Emas Antam Hari Ini 23 Oktober Turun Lagi, 5 Gram Jadi Rp12.475.000
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Jumat 23 Oktober 2026 bergerak turun.
Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Jumat (23/10), pukul 08.58 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp10.000.
Semula, harga emas Antam Rp 2.550.000 per gram, lalu kini menjadi Rp 2.540.000 per gramnya.
Harga beli kembali (buyback) ikut turun ke angka Rp2.335.000 per gram.
Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Perlu diketahui, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Harga emas Antam hari ini Jumat 23 Oktober 2026 turun lagi. Harga emas Antam 5 gram menjadi Rp12.475.000
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