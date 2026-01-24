Harga Emas Antam Hari Ini 24 Januari 2026 Naik, Jadi Sebegini Per Gram

menu
Harga emas Antam hari ini Sabtu 24 Januari 2026 mengalami kenaikan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Sabtu 24 Januari 2026 mengalami kenaikan. 

Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (24/1), harga emas Antam naik Rp 7.000 dari semula Rp 2.880.000 menjadi Rp 2.887.000 per gram.

Harga jual kembali atau buyback emas juga naik ke angka Rp 2.722.000 dari awalnya Rp 2.715.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.493.500.

Harga emas Antam naik hari ini Sabtu 24 Januari 2026. Berikut daftar lengkap harga emas Antam hari ini.

