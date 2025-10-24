Harga Emas Antam Hari Ini 24 Oktober Naik, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 24 Oktober 2025 naik.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (24/10), emas Antam mengalami kenaikan harga jual, kali ini naik Rp33.000 menjadi Rp 2.354.000 dari semula Rp 2.321.000 per gram.
Adapun harga jual kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.219.00 dari awalnya Rp 2.189.000 per gram.
Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:
Harga emas Antam hari ini, Jumat 24 Oktober 2025 naik, jadi sebegini per gram. Berikut daftarnya
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 24 Oktober Turun, Antam tak Ditampilkan
- Harga Emas Antam Hari Ini Kamis 23 Oktober 2025, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam, UBS & Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 23 Oktober Turun Lagi, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam Merosot Hari Ini 22 Oktober, Berikut Daftarnya
- Kompak Naik Lagi, Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 22 Oktober Jadi Sebegini
- Harga Emas Antam Hari Ini 21 Oktober Naik Lagi, Tembus Rp2,48 Juta Per Gram