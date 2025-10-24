menu
Harga Emas Antam Hari Ini 24 Oktober Naik, Berikut Daftarnya

Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Antam Setiabudi One, Jakarta, Rabu (15/10/2025). (ANTARA FOTO/RENO ESNIR)

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 24 Oktober 2025 naik.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (24/10), emas Antam mengalami kenaikan harga jual, kali ini naik Rp33.000 menjadi Rp 2.354.000 dari semula Rp 2.321.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) juga naik ke angka Rp 2.219.00 dari awalnya Rp 2.189.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

Harga emas Antam hari ini, Jumat 24 Oktober 2025 naik, jadi sebegini per gram. Berikut daftarnya

