Harga Emas Antam Hari Ini 25 Desember 2025 Turun Lumayan

Harga Emas Antam Hari Ini 25 Desember 2025 Turun Lumayan

Harga Emas Antam Hari Ini 25 Desember 2025 Turun Lumayan
Update harga emas Antam hari ini Kamis 25 Desember 2025, turun lumayan. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 25 Desember 2025 turun Rp14.000 dari awalnya Rp2.590.000 menjadi Rp2.576.000 per gram.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, harga jual kembali (buyback) emas Antam juga turun menjadi Rp2.435.000 per gram.

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Kamis:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp1.338.000.

‎- Harga emas 1 gram: Rp2.576.000.

Harga emas Antam hari ini Kamis 25 Desember 2025 mengalami penurunan yang lumayan.

