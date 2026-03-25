Harga Emas Antam Hari Ini 25 Maret Naik Tipis

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Rabu 25 Maret 2026 naik tipis. Dipantau di laman Logam Mulia dari Jakarta, Rabu (25/3) pukul 08.58 WIB, harga emas Antam naik Rp 7.000 dari semula Rp 2.843.000 menjadi Rp 2.850.000 per gram

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam turut naik ke angka Rp 2.507.000 per gram. Harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.475.000

Baca Juga: Harga Emas Antam Hari Ini Senin 23 Maret 2026 Anjlok

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.850.000.

‎- ?Harga emas 2 gram: Rp 5.640.000.