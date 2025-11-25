Harga Emas Antam Hari Ini 25 November Meroket Rp 40 Ribu, Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 25 November 2025 meroket.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Selasa (25/11), harga emas Antam melonjak Rp 40 ribu, dari awalnya Rp 2.340.000 menjadi Rp 2.380.000 per gram.
Harga jual kembali (buyback) turut meroket ke angka Rp 2.241.000 per gram.
Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
Harga emas Antam hari ini Selasa 25 November 2025 meroket Rp 40 ribu, jadi sebegini per gramnya.
