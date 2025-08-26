Harga Emas Antam Hari Ini 26 Agustus Naik Lagi, Berikut Daftarnya

menu
Harga emas Antam hari ini Selasa 26 Agustus 2025, Ilustrasi. foto: Sultan Amanda/JPNN.com.

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, naik.

Dikutip dari laman Logam Mulia, Selasa (26/8), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 3.000 dari semula Rp 1.929.000 menjadi Rp 1.932.000 per gram.

Lalu, harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.778.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.016.000.

Harga emas Antam hari ini, Selasa 26 Agustus 2025 naik lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

