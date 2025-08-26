Harga Emas Antam Hari Ini 26 Agustus Naik Lagi, Berikut Daftarnya
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Selasa 26 Agustus 2025, naik.
Dikutip dari laman Logam Mulia, Selasa (26/8), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 3.000 dari semula Rp 1.929.000 menjadi Rp 1.932.000 per gram.
Lalu, harga jual kembali (buyback) sebesar Rp 1.778.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.016.000.
Harga emas Antam hari ini, Selasa 26 Agustus 2025 naik lagi. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 26 Agustus: Antam-Galeri24 Turun, UBS Naik
- Harga Emas Antam Turun, Jadi Sebegini Per Gram
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 25 Agustus Stabil, Berikut Daftarnya
- Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini 24 Agustus Kompak Naik, Cek Daftarnya
- Harga Emas Antam Hari Ini Kembali Meroket, Berikut Perinciannya
- Harga Emas Antam Hari Ini 22 Agustus Naik Tipis, Berikut Daftarnya