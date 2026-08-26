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Harga Emas Antam Hari Ini 26 Agustus Turun, Cek Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini 26 Agustus Turun, Cek Daftarnya
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Harga emas Antam hari ini turun. Ilustrasi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTAHarga emas Antam hari ini Rabu 26 Agustus 2026 mengalami penurunan.

Harga emas Antam turun Rp 18 ribu, dari semula Rp 2.768.000 menjadi Rp 2.750.000 per gram, sebagaimana dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (26/8), pukul 08.49 WIB.

Harga beli kembali atau buyback emas batangan Antam hari ini juga turun menjadi Rp 2.610.000 per gram.

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Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

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Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya:

Harga emas Antam hari ini Rabu 26 Agustus 2026 turun lagi. Cek daftar harga emas Antam hari ini.

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