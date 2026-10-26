Harga Emas Antam Hari Ini 26 Oktober, 1 Gram Rp 2,540 Juta
jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Senin 26 Oktober 2026.
Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Senin (26/10), pukul 09.04 WIB, menunjukkan harga emas Antam stabil.
Harga emas Antam hari ini sama dengan pada Jumat (23/10), yakni Rp2.540.000 per gram.
Harga beli kembali (buyback) berada. di angka Rp2.335.000 per gram.
Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut update harga emas Antam hari ini Senin 26 Oktober 2026. 1 gram emas Antam hari ini Rp2.540.000
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