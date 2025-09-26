Harga Emas Antam Hari Ini 26 September Naik, Jadi Rp 2,175 Juta Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Jumat 26 September 2025, naik.
Dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat (26/9), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 4.000 dari semula Rp 2.171.000 menjadi Rp 2.175.000 per gram.
Sementara, harga jual kembali (buyback) Rp 2.022.000 per gram. Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.137.500.
- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.175.000.
Harga emas Antam hari ini, Jumat 26 September 2025, naik. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.
