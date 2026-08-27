Harga Emas Antam Hari Ini 27 Agustus Turun Lagi, Jadi Sebegini Per Gram

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Kamis 27 Agustus 2026.

Harga emas Antam kembali bergarak. Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis (27/8), pukul 08.55 WIB, menunjukkan harga emas Antam penurunan Rp 27.000.

Harga emas Antam yang semual Rp2.750.000, turun menjadi Rp 2.723.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.583.000 per gram.

Namun demikian, harga emas batangan Antam tersebut sewaktu-waktu bisa berubah.

Sebagaimana diketahui, setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.