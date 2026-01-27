Harga Emas Antam Hari Ini 27 Januari 2026 Turun Tipis

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 27 Januari 2026 turun tipis. Laman Logam Mulia di Jakarta, Selasa (27/1), menunjukkan harga emas Antam turun tipis Rp 1.000 dari semula Rp 2.917.000 menjadi Rp 2.916.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) turut turun menjadi Rp 2.749.000 dari awalnya Rp 2.750.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.508.000.

‎- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.916.000.