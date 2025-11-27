menu
Harga Emas Antam Hari Ini 27 November Melonjak, Berikut Perinciannya

Harga emas Antam hari ini Kamis 27 November 2025 mengalami kenaikan. Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 27 November 2025 melonjak.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Kamis, harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 9.000.

Awalnya, harga emas Antam Rp 2.378.000 per gram, dan kini menjadi Rp 2.387.000 per gram.

‎Harga jual kembali (buyback) turut naik ke angka Rp 2.248.000 per gram. 

Emas Antam dijual mulai dari gramasi 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali. 

Harga emas Antam hari ini Kamis 27 November 2025 melonjak. Berikut daftar harga emas Antam hari ini di laman Logam Mulia.

