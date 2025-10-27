menu
Harga Emas Antam Hari Ini 27 Oktober Merosot, Berikut Daftarnya

Harga Emas Antam Hari Ini 27 Oktober Merosot, Berikut Daftarnya
Harga emas Antam hari ini Senin 27 Oktober 2025. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Senin 27 Oktober 2025, merosot.

Dipantau dari laman Logam Mulia, Senin (27/10), emas Antam mengalami penurunan harga jual.

Kali ini, harga emas Antam turun Rp 23 ribu menjadi Rp 2.327.000 dari semula Rp 2.350.000 per gram.

Harga jual kembali (buyback) juga turun ke angka Rp 2.192.000 dari awalnya Rp 2.215.000 per gram.

Emas Antam dijual mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram (1.000 gram).

‎Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Harga emas Antam hari ini, Senin 27 Oktober 2025, merosot. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.

