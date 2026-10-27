Harga Emas Antam Hari Ini 27 Oktober Naik, 1 Gram Jadi Rp2,550 Juta
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 27 Oktober 2026 mengalami kenaikan lagi.
Dipantau dari laman Logam Mulia, di Jakarta, Selasa (27/10), pukul 09.21 WIB, harga emas Antam naik Rp10.000 menjadi Rp2.550.000, dari semula Rp2.540.000 per gram.
Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke Rp2.345.000 per gram.
Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Berikut daftar lengkap harga dasarnya:
- Harga emas 0,5 gram: Rp1.325.500.
Harga emas Antam hari ini Selasa 27 Oktober 2026 mengalami kenaikan lagi. Cek daftar terbarunya di sini.
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