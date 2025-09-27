Harga Emas Antam Hari Ini 27 September Meroket, Jadi Sebegini Per Gram
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini, Sabtu 27 September 2025 meroket. Dipantau dari laman Logam Mulia, Sabtu (27/9), harga emas Antam mengalami kenaikan Rp 16.000 dari semula Rp 2.175.000 menjadi Rp 2.191.000 per gram.
Untuk harga jual kembali (buyback) menjadi Rp 2.038.000 per gram.
Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.
Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.
PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.
Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Sabtu:
- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.145.500.
- ?Harga emas 1 gram: Rp 2.191.000.
Harga emas Antam hari ini, Sabtu 27 September 2025 meroket, jadi sebegini per gram. Berikut daftar harga emas Antam hari ini.
