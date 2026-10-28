Harga Emas Antam Hari Ini 28 Oktober Naik, 3 Gram Jadi Rp7,595 Juta

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik hari ini Rabu 28 Oktober 2026.

Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (28/10), pukul 09.07 WIB, harga emas Antam naik Rp 20.000.

Semula, harga emas Antam Rp2.550.000 per gram lalu naik Rp20 ribu menjadi Rp2.570.000 per gram.

Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke angka Rp2.365.000 per gram.

Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

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PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.