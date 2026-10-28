Harga Emas Antam Hari Ini 28 Oktober Naik, 3 Gram Jadi Rp7,595 Juta
jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam naik hari ini Rabu 28 Oktober 2026.
Dipantau dari laman Logam Mulia di Jakarta, Rabu (28/10), pukul 09.07 WIB, harga emas Antam naik Rp 20.000.
Semula, harga emas Antam Rp2.550.000 per gram lalu naik Rp20 ribu menjadi Rp2.570.000 per gram.
Adapun harga beli kembali (buyback) turut naik ke angka Rp2.365.000 per gram.
Namun demikian, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.
Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp10.000.000 akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.
PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.
Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.
Harga emas Antam hari ini Rabu 28 Oktober 2026 naik. Harga emas Antam 3 gram Rp7.595.000
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Harga Emas Antam Hari Ini 27 Oktober Naik, 1 Gram Jadi Rp2,550 Juta
- Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 25,88 Kg Emas, Sebegini Nominalnya
- Harga Emas Antam Hari Ini 26 Oktober, 1 Gram Rp 2,540 Juta
- Harga Emas Antam Hari Ini 23 Oktober Turun Lagi, 5 Gram Jadi Rp12.475.000
- Harga Emas Antam Hari Ini 22 Oktober Turun Lagi, Cek Daftarnya
- Harga Emas di Pegadaian Hari Ini 21 Oktober Turun, Simak Selengkapnya