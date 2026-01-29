menu
Harga Emas Antam Hari Ini 29 Januari Tembus Rp 3,168 juta Per Gram
Ilustrasi emas Antam. Ilustrasi Foto: Ricardo/jpnn.com

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Kamis 29 Januari 2026 melejit.

Laman Logam Mulia di Jakarta, Kamis, menunjukkan harga emas Antam tembus Rp 3.168.000 per gram, meroket Rp 165.000 setelah kemarin turut melonjak sebanyak dua kali dari Rp 3.003.000.

Harga jual kembali (buyback) turut melonjak, yakni menjadi Rp 2.989.000 dari awalnya Rp 2.854.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

‎Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

‎PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai harga jual kembali.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru:

‎- Harga emas 0,5 gram: Rp 1.634.000.

