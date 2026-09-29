Harga Emas Antam Hari Ini 29 September Turun, 1 Gram Jadi Rp 2,580 Juta

jpnn.com - JAKARTA - Harga emas Antam hari ini Selasa 29 September 2026 turun lagi.

Laman Logam Mulia dipantau di Jakarta, Selasa (29/9), pukul 08.48 WIB, menunjukkan harga emas Antam turun Rp17.000 ke angka Rp 2.580.000 dari semula Rp 2.597.000 per gram.

Harga beli kembali (buyback) turut turun menjadi Rp 2.375.000 per gram.

Namun, harga emas batangan Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Setiap transaksi buyback dengan nilai di atas Rp 10 juta akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen.

PPh Pasal 22 tersebut akan dipotong langsung dari total nilai transaksi pada saat pelaksanaan buyback.

Adapun untuk harga beli emas Antam dikenakan pajak PPh 0,25 persen dari harga dasar yang tertera di laman resmi.

Berikut daftar lengkap harga dasarnya: