Harga Emas Antam Hari Ini 3 April, Anjlok Rp 65 Ribu

Harga emas Antam hari ini Jumat 3 April 2026. Foto Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA - Berikut update harga emas Antam hari ini Jumat 3 Maret 2026.

Laman Logam Mulia dipantau dari Jakarta, Jumat (3/4), pukul 09.12 WIB, menunjukkan harga emas Antam  anjlok Rp 65.000.

Harga emas Antam semula Rp 2.922.000, kini menjadi Rp 2.857.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) juga turun.

Buyback mengalami penurunan menjadi Rp 2.577.000 per gram.

Namun demikian, harga emas Antam sewaktu-waktu bisa berubah.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp 10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

